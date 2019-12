Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße

Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Bereits am vergagenen Samstag (30.11.) kam es in Lüdinghausen zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch das Aufhebeln eines Flurfensters gelangten die Einbrecher, vermutlich gegen 19 Uhr, in das Wohnhaus. Dort durchsuchten die sämtliche Räume. Unter Mitnahme eines Tresors, der gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen wurde, flüchteten der oder die unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

