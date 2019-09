Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Meppen (ots)

Am Dienstagabend ist es an der Lingener Straße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Ein Anwohner war gegen 21.15 Uhr auf verdächtige Geräusche im Bereich des Nachbarhauses aufmerksam geworden. Bei einer Nachschau sah er, wie ein Mann versuchte, die Haustür einzutreten. Als sich der Nachbar zu erkennen gab, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Beute machte er offenbar keine. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim