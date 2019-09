Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Acht Verletzte nach Unfall

Neuenhaus (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Uelsener Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier Beteiligten Autos gekommen. Acht Insassen im Alter zwischen 16 und 50 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Gegen kurz vor 7.30 Uhr war ein 50-jähriger Mann mit seinem Volvo V70 in Richtung Neuenhaus unterwegs und musste am dortigen Kreisverkehr anhalten. Hinter ihm kamen ein VW Golf 3 und ein Ford Focus rechtzeitig und ordnungsgemäß zum Stillstand. Die darauf folgende 18-jährige Fahrerin eines VW Polo erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford Focus auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurden sämtliche vor dem Kreisverkehr wartenden Autos aufeinander geschoben. Alle acht Insassen der Fahrzeuge wurden dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell