Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Auffälliges Auto nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Fürstenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Auto rückwärts von einer Hofeinfahrt auf die Straße. Dabei stieß er gegen einen dort am Fahrbahnrand haltenden Renault Clio. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es soll sich um ein schwarzes Auto mit Borkener (BOR) Kennzeichen gehandelt haben. Auf der Heckscheibe habe sich eine auffällige weiße Schrift befunden. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

