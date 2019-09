Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Serieneinbrecher in Untersuchungshaft

Haren (ots)

In enger Zusammenarbeit zwischen Ermittlern der Polizei Lingen und ihren Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Haren, konnte am Dienstagvormittag ein 22-jähriger Serieneinbrecher festgenommen werden. Dem Kosovaren mit Wohnsitz in Haren werden mindestens neun Einbrüche zwischen Februar und Juni 2019 vorgeworfen. Er hat dabei Diebesgut in einem Gesamtwert von etwa 15.000 Euro erlangt und bei den Taten zusätzliche Sachschäden in Höhe von ungefähr 10.500 Euro angerichtet. Die Polizei war dem Mann auf die Spur gekommen, nachdem er das Diebesgut in Form von Schmuckgegenständen bei einem örtlichen Juwelier zum Verkauf angeboten hat. Dessen Inhaber wurde misstrauisch und meldete den Fall der Polizei. Die folgenden Ermittlungen erhärtete den Verdacht gegen den 22-jährigen Mann aus dem Kosovo. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht Meppen einen Untersuchungshaftbefehl für den Beschuldigten. Er wurde am Dienstagmorgen festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

