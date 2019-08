POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in Naturfreundehaus

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zwei unbekannte Männer sind am Montagabend in das Naturfreundehaus in Bruchsal eingebrochen und haben dabei einen Beamer im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Täter auf bislang unbekannt Weise Zugang zu dem in der Karlsruher Straße gelegenen Naturfreundehaus. Im Gemeinschaftsraum demontierten die Diebe anschließend den Projektor von der Decke. Als ein Anwohner auf den Einbruch aufmerksam wurde, ergriffen die Einbrecher mit ihrer Beute die Flucht.

Die beiden Männer wurden vom Anwohner als etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

