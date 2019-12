Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Laerbrockweg

Einbrecher vertrieben

Coesfeld (ots)

Vermutlich gestört durch einen heimkehrenden Bewohner wurden Einbrecher am Freitag gegen 21.30 Uhr in Schapdetten. Als der Bewohner nachhause kam hörte er eine ins Schloss fallende Tür. Bei einer Nachschau konnte er feststellen, dass ein Fenster zu einem Wintergarten sowie ein Küchenfenster aufgehebelt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

