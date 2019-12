Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen - Funnenkampstraße - Person bei Wohnungsbrand verstorben -

Coesfeld (ots)

Am 01.12.2019, gegen 11:00 Uhr, meldeten Anwohner der Funnenkampstraße eine starke Rauchenetwicklung in einer Wohnung. Rettungskräfte und Feuerwehr sowie Polizeikräfte begaben sich zum Einsatzort. Nach Betreten der Wohnung wurde festgestellt, dass ein Brand in der Wohnung bereits erloschen war. Der Bewohner wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Reanimationsversuche mussten erfolglos eingestellt werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell