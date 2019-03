Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Rimsinger Ei - Fahrzeug überschlägt sich

Freiburg (ots)

Breisach - Aufgrund eines Fahrfehlers geriet ein 26jähriger Fahrzeuglenker am Sonntagabend, 19:30 Uhr, in das Bankett der L 134 zwischen Rimsinger Ei und Breisach-Gündlingen und überschlug sich im Anschluss mit seinem Pkw. Der Mann wurde zum Glück nur leicht verletzt, aber dennoch zur Sicherheit in das nächste Krankenhaus verbracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell