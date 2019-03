Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Angeblicher Zöllner kontrolliert Spaziergänger mit Hund und nimmt Reisepass mit

Ein angeblicher Zöllner hat bereits am Dienstag, 05.03.2019, einen Spaziergänger mit Hund in Lottstetten-Nack kontrolliert und dessen Reisepass mitgenommen. Zum Vorfall soll es gegen 11:45 Uhr auf dem Radweg links der Rüdlinger Straße gekommen sein. Ein 34 Jahre alter Mann führte dort seinen Hund aus, als ein dunkler Geländewagen mit auswärtigen deutschen Kennzeichen stoppte und ein Mann mit blauem Hemd und schwarzer Hose ausstieg. Ein Beifahrer blieb im Auto sitzen. Der Mann kam auf den Spaziergänger zu und gab sich als Zollbeamter aus. Er soll sich mit einer "Marke" und einem Ausweis, ein Mäppchen klappte er kurz auf, ausgewiesen haben. Für den Spaziergänger erschien die Kontrolle echt und er übergab dem Mann seinen Reisepass. Als sich dieser besonders für sein Handy und seine Armbanduhr interessierte, wurde der Kontrollierte misstrauisch. Nach einer halbherzigen Durchsuchung stieg der Mann unter dem Vorwand, die Daten überprüfen zu müssen, in den Geländewagen ein und fuhr beschleunigt in Richtung Lottstetten davon. Den Reisepass nahm er mit. Der angebliche Zollbeamte wird wie folgt beschrieben: ca. 40 bis 45 Jahre alt, 180 cm groß, 70-78 kg schwer, kahl rasierter Schädel, trug eine Sonnenbrille und eine auffallende Halskette. Er soll auch in einem Holster eine Pistole mitgeführt haben. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt der Polizeiposten Jestetten unter der Telefonnummer 07745 7234 entgegen.

