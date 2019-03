Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt, Lenzkirch, Hinterzarten: 12 Verkehrsunfälle aufgrund der heftigen Niederschläge (Schnee und Graupel) während der Vormittagsstunden des 11.03.2019.

Freiburg (ots)

Neustadt, Lenzkirch, B317, B500, B31, L172, K4967 - Dies sind die Örtlichkeiten an denen es am heutigen Morgen zu Verkehrsunfällen gekommen ist. Bis auf einen Unfall im Bereich Lenzkirch verliefen sie alle ohne Verletzungen. In diesem einen Fall erlitt eine beteiligte Person ein HWS. Im Bereich Altglashütten, B500 kam ein LKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Zur Höhe des entstandenen Schaden können jetzt noch keine Angaben gemacht werden. In Schluchsee und in Lenzkirch kam es jeweils zu einem Auffahrunfall aufgrund fehlenden Abstandes gepaart mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Mehrere LKW (6 Unfälle) kamen aufgrund der glatten Fahrbahn jeweils nach rechts ab und landeten im Bankett. Andere Fahrzeuge waren in diesen Fällen nicht beteiligt.

Der Unfall mit den markantesten Auswirkungen gab es auf der B31 im Bereich Bildstöckle, dort rutschte der Auflieger eines LKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in die Gegenfahrbahn und beschädigte dort 3 entgegenkommende PKW. Auch hier gab es glücklicherweise nur Blechschäden. Hier musste die B31 für insgesamt 2 Stunden vollständig gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme wird es wohl noch eine Weile dauern bis sich die Staus (insgesamt 11 Kilometer) aufgelöst haben. Der LKW-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige an die zuständige Behörde vorgelegt.

Der aktuell letzte gemeldete Verkehrsunfall betrifft die Spirzenstraße. Auch hier war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn. Auch hier gab es nur einen Blechschaden.

Insgesamt zählte das Polizeirevier Titisee-Neustadt und alle seine, ebenfalls eingesetzten Polizeiposten 12 Verkehrsunfälle. Die Schadenssummer alle Unfälle kann jetzt noch nicht beziffert werden.

