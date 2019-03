Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Pkw-Anhänger wird von Wind umgeworfen

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen hat der Wind auf der B 500 einen Pkw-Anhänger erfasst und diesen umgeworfen. Gegen 08:45 Uhr war ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Bundesstraße talwärts unterwegs, als sein mitgeführter Anhänger mit Plane von einer Windböe auf die Seite gekippt wurde. In der Folge prallte der Anhänger gegen die Leitplanke. Am Anhänger entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

