Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Mann lässt sich Schmuck zeigen und flüchtet mit Halskette aus dem Geschäft

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag in einem Schmuckgeschäft in WT-Tiengen Schmuck zeigen lassen und ist dann mit einer Halskette weggerannt. Gegen 13:30 Uhr täuschte der Dieb Kaufinteresse vor und probierte verschiedene Halsketten an. Als ihm von einer Angestellten eine massivere Halskette ausgehändigt wurde, machte er plötzlich kehrt und floh aus dem Laden. Der Mann wurde zwar noch verfolgt, jedoch verlor sich seine Spur im Sulzerring. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, ca. 28 Jahre alt, athletisch, schwarze dunkle Haare, dunkler Teint, sprach im Geschäft nur englisch. Er hatte einen bordeauxfarbenen Pullover an, ein weißes Hemd und dunkelblaue Jeans. Hinweise zum Täter oder zu seiner weiteren Fluchtrichtung nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) entgegen. Die Halskette hatte einen Verkaufswert von mehreren tausend Euro.

