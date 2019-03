Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Von Windböe erfasst - Pkw überschlägt sich - beide Insassen kommen vorsorglich ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend hat bei Eggingen eine Windböe einen auf der B 314 fahrenden Pkw erfasst, in dessen Folge der Fahrer die Kontrolle verlor und der Pkw sich überschlug. Zum Unfall war es kurz vor 18:30 Uhr gekommen. Der Peugeot eines 23-jährigen soll in Höhe Eggingen von einer Windböe erfasst worden sein, die den Wagen in den Grünstreifen drückte. Der Fahrer lenkte dann zu weit nach links zurück und steuerte wieder dagegen, so dass er erneut von der Straße abkam. Im Grünstreifen prallte das Vorderrad gegen einen Erdhügel, in dessen Folge sich der Pkw überschlug. An einem Baum kam der Wagen wieder auf den Rädern zum Stillstand. Augenscheinlich unverletzt stieg der Fahrer aus dem völlig demolierten Auto aus, seine 46 Jahre alte Beifahrerin erlitt eine kleine Verletzung am Kopf. Durch den Rettungsdienst wurden beide vorsorglich in eine Klinik gebracht. Neben diesem war auch die Feuerwehr Eggingen im Einsatz. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

