Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Streit ums Taxi - Betrunkener kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein Betrunkener kam nach einem Streit um ein Taxi in St. Blasien am Samstagmorgen in Gewahrsam. Um 04:40 Uhr war vom Taxi-Fahrer der Polizei gemeldet worden, dass ein Fahrgast das Taxi nicht verlassen wolle. Vor Ort traf eine Polizeistreife auf einen betrunkenen und aggressiven 25-jährigen. Dieser schrie herum und beleidigte im Verlauf des Gespräches den Taxi-Fahrer und auch einen Polizeibeamten. Da er in dieser Stimmung nicht sich selbst überlassen werden konnte und eine Alkoholüberprüfung beinahe 2,5 Promille ergeben hatte, musste er in Gewahrsam genommen werden, da auch ein verständigter Angehöriger nicht erschien. Erst am Samstagmittag konnte er dessen Obhut übergeben werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell