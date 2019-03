Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Erneut Lampen in einer Unterführung zerstört

Freiburg (ots)

Unbekannte haben erneut die Lampen in einer Unterführung in Laufenburg zerstört. Die Tatzeit kann auf Samstagabend zwischen 20:30 Uhr und 22:50 Uhr eingegrenzt werden. Zum wiederholten Male betroffen ist die Unterführung in Rhina in Höhe der Schul-/Zimmermannstraße, die unter der Säckinger Straße hindurch führt. Von den dort 14 angebrachten Lampen wurden 13 demoliert. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

