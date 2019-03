Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auto landet nach Fahrfehler in der Kander - Einsatz der Feuerwehr und des DLRG

Freiburg (ots)

Am Freitag gegen 17.30 Uhr geriet eine 85jährige Frau mit ihrem Fahrzeug im Kanderweg nach einem Fahrfehler von der Straße ab und drohte in die Kander zu stürzen. Das Auto hatte sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in die Kander geneigt. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug mit einer Seilwinde sichern. Die Dame kam mit Schrecken davon und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst versorgt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst mit Kran geborgen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Binzen auch das DLRG und der Rettungsdienst mit Notarzt.

