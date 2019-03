Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnauberg: Körperverletzung führt zu Bergwachteinsatz in Todtnauberg - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Noch unklar sind die genaueren Hintergründe einer Körperverletzung, die sich am Samstag gegen 15.30 Uhr in Todtnauberg zugetragen haben soll. Der Rettungsdienst und die Bergwacht waren beim Parkplatz des Wasserfalles zu einem Mann gerufen worden, der verletzt an einer Böschung lag. Der betrunkene und leicht verletzte Mann zeigte sich gegenüber seinen Helfern sehr unkooperativ und verweigerte jegliche Hilfe. Durch die hinzugerufene Polizei konnte festgestellt werden, dass es zuvor offensichtlich zu einem handfesten Streit mit einem Bekannten kam. Dieser war jedoch bei Eintreffen der Helfer nicht mehr anwesend. Bei der weiteren Abklärung des Sachverhaltes wurde bekannt, dass der 48 Jährige von der Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde ins Gefängnis eingeliefert. Die Ermittlungen zur Körperverletzung führt der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/88900, dieser sucht Zeugen der Auseinandersetzung.

