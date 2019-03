Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall beim Kreisverkehr Wiechser Straße - Reifenplatzer als mögliche Ursache

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens kam ein Autofahrer am Sonntag gegen 02 Uhr von der Straße ab und landete auf einer Grünfläche beim Kreisverkehr in der Wiechser Straße. Der Autofahrer war auf der Straße Gündenhausen in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Pkw wurde hierbei durch das Überfahren des Randsteines erheblich beschädigt, es wurde abgeschleppt. Es entstand ebenso Sachschaden an einem frisch angelegten Blumenbeet.

Kj

