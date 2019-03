Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Stetten: Rollstuhlfahrer dreist bestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag gegen 18 Uhr wurde ein Rollstuhlfahrer vor einem Geschäft in der Hauptstraße in Stetten bestohlen. Der 56jährige Mann bediente sein Smartphone, als sich von hinten ein Mann näherte und ihm das Handy aus der Hand riss. Der bislang Unbekannte flüchtete daraufhin. Er wurde als ca. 20-25 Jahre alt, 180cm groß, schlank, südländisches Aussehen mit schwarzen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeanshose. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell