Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Nachbar verständigt Polizei - Einbrecher flüchtet

Freiburg (ots)

Vermutlich bei der Tatausführung gestört wurde ein Wohnungseinbrecher am Sonntag, 10.03.2019, gegen 21 Uhr in der Scharnhorststraße in Teningen. Ein Nachbar hatte die Polizei verständigt, als er eine Person und Taschenlampenlicht im Garten sah. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Der unbekannte Täter drang nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich in den Keller des betroffenen Gebäudes ein, entwendet wurde vermutlich nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell