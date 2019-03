Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jalousien geschlossen - Frau in hilfloser Lage

Freiburg (ots)

Wegen ihrer unüblich tagsüber geschlossenen Jalousien konnte am Samstagmittag einer Frau in Bad Säckingen geholfen werden, die nach einem Sturz nicht mehr aufstehen konnte. Am Samstagmittag war aufgefallen, dass an ihrem Haus die Jalousien noch zu waren. Als auf Klingeln niemand öffnete, wurden die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte die Haustüre öffnen und im Schlafzimmer fand man die 90 Jahre alte Bewohnerin am Boden liegend. Sie war am Morgen gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Nach der Untersuchung durch den Notarzt kam sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

