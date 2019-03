Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt - leicht verletzt und alkoholisiert

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat am Samstag in Waldshut einem Autofahrer die Vorfahrt genommen und war mit dessen Wagen kollidiert. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Radler leicht. Kurz nach 16:30 Uhr folgte ein 19-jähriger Autofahrer der abknickenden Vorfahrtsstraße von der Friedrichstraße in die Von-Kilian-Straße. Der 43 Jahre alte Fahrradfahrer, der die Friedrichstraße talwärts befuhr, missachtete die Vorfahrt und prallte in den VW des jungen Mannes. Er stürzte und verletzte sich leicht an der Schulter. Da er stark nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest gemacht. Dieser ergab knapp 1,8 Promille. Eine Blutprobe war die obligatorische Folge. Am Pkw wurde ein Schaden von gut 1000 Euro verursacht.

