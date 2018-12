POL-HAM: Einbruch in Bürogebäude am Westring

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag, 10. Dezember, gegen 18 Uhr, Zugang zu einem Bürogebäude am Westring. In dem Gebäude durchwühlte er ein Büro. Als er das Büro verließ, wurde er von einer Reinigungskraft angesprochen und nach draußen begleitet. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Schnauzer und eine graue Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell