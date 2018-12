POL-HAM: Alleinunfall auf der Unnaer Straße : 63-jähriger Fahrer schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Am Montagabend (10.Dezember) ist es auf der Unnaer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Opels aus Ahlen schwer verletzt wurde. Gegen 19.55 Uhr befuhr der 63-Jährige die Unnaer Straße in Richtung Rhynern und kam mit dem Astra in Höhe der Einmündung zur Freisker Dorfstraße aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend kam der Opel neben der Fahrbahn seitlich zum Liegen. Hierbei zog sich der Ahlener schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Insassen des Unfallfahrzeuges (ein 49-Jähriger aus Beckum sowie ein 61-Jähriger aus Ahlen) wurden ebenfalls umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Diese konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 15000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unnaer Straße bis zirka 21.26 Uhr vollgesperrt. Gegen 21.45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder komplett frei gegeben. Die Ermittlungen dauern an.

