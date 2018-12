POL-HAM: Mercedesfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Leicht verletzt wurde ein 51-jähriger Mercedesfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 10. Dezember, gegen 15.20 Uhr auf dem Tibaum. Der 51-Jährige wollte auf dem Tibaum in den Eckernkamp abbiegen. Ein 27-jähriger Seatfahrer fuhr dem Mercedes an der Einmündung daraufhin auf. Der 51-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden von ungefähr 5500 Euro.(kt)

