Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer schläft am Lenkrad ein und verursacht Verkehrsunfall; Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall nach Einschlafen, Landkreis Vechta: Ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Duisburg befuhr am Samstag, 29.06.2019 gegen 07:30 Uhr die A1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Lohne /Dinklage und Vechta fuhr er innerhalb einer Baustelle auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 19-jährigen Recklinghausenerin auf. Dabei entstand Sachschaden an beiden Pkw, der Peugeot des Duisburgers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 55-jährige Unfallverursacher gab gegenüber der Polizei an, am Lenkrad eingeschlafen zu sein. Daraufhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Auf die Beschlagnahme des Führerscheins wurde auf Anordnung eines Richters verzichtet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro.

Trunkenheit im Verkehr, Landkreis Oldenburg: Am Samstag, 29.06.2019, wird der Polizei gegen 08:30 Uhr gemeldet, dass eine Person auf der A28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude in Richtung Bremen ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen schieben soll. Die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn finden das Fahrzeug, eine Person ist nicht mehr vor Ort. Im nicht verschlossenen Fahrzeug finden die Beamten allerdings eine Geldbörse mit den Personaldokumenten eines 24-Jährigen aus Ganderkesee sowie eine größere Menge Bargeld. Die Person wird an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er gibt an, Fahrzeugführer gewesen und aufgrund Kraftstoffmangel auf der Autobahn liegen geblieben zu sein. Die Beamten stellen einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,92 Promille. Daraufhin wird eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 24-Jährigen aus Ganderkesee wird als Folge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

