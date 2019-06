Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 30.06.2019, 06:20 Uhr, ereignet sich auf der Bremer Straße, Delmenhorst, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Delmenhorster befährt die Bremer Straße in stadteinwärtige Richtung und gerät aus unbekannter Ursache auf der geraden Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streift er auf dem Grünstreifen einen Straßenbaum und durchbricht im weiteren die Seitenverglasung einer Bushaltestelle, wo er schließlich lebensgefährlich verletzt liegen bleibt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wird er mit einem Rettungshubschrauber ( Christoph 26 aus Sanderbusch ) in ein Krankenhaus geflogen. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 4000,- Euro.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell