POL-DEL: Polizei Brake: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, u.a.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten:

Brake, Kirchenstr. , Sa., 29.06.2019, 12.15 Uhr

Ein 59-jähriger Braker befährt mit seinem Pkw in Begleitung einer 62-jährigen Brakerin die Kirchenstraße in südlicher Richtung. In Höhe der Willy-Brandt-Straße muss ein vor ihm fahrender 19-jähriger PKW-Fahrer aus Brake verkehrsbedingt halten. Dies bemerkt der 59-Jährige zu spät und fährt auf den PKW des 19-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß werden der 19-Jährige und die 62-Jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe an der Fahrzeugen beträgt ca. 300,- Euro.

Doch kein Pkw-Diebstahl:

Berne, Camper Brückenweg, Sonntag, 30.06.2019, 00.30 - 01.30 Uhr

In der Nacht zum heutigen Sonntag konnten die Beamten des PK Brake einem 55 Jahre alten Mann aus Berne zu seinem vermeintlich entwendeten Fahrzeug verhelfen. Der Mann hatte sein Fahrzeug geparkt, konnte es dann aber nicht wiederfinden und ging von einem Diebstahl aus. Die Streife suchte daraufhin den Bereich ab, konnte das Fahrzeug auffinden und so Eigentümer und Fahrzeug wieder zusammenbringen.

