Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Freitag, in der Zeit von 6.30 bis 12.30 Uhr, fuhr der Fahrer eine unbekannten Fahrzeugs auf dem Mitarbeiterparkplatz des Klinikum Vest an der Dorstener Strßa einen geparkten silberfarbenen Opel Vectra an. Dabei entstand 1000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Montag, in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr, auf der Ziegelstraße einen geparkten schwarzen Opel Astra an. Zu dieser Zeit war der Opel auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 11 geparkt. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1500 Euro.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissarariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop) und Herten (für die Stadt Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell