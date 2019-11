Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Größere Personengruppe greift 26-Jährigen an

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 21:45 Uhr, lief ein 26-jähriger Gladbecker mit Bekannten an einer größeren Personengruppe (15 - 20 Personen) an der Luise-Hensel-Straße vorbei. Zunächst wurde aus der Gruppe heraus beleidigt, anschließend schlugen und traten die Mitglieder der Gruppe auf den 26-Jährigen ein. Ein 33-Jähriger aus Herten, ein 41-Jähriger aus Bottrop und ein 32-Jähriger aus Oberhausen versuchten den Gladbecker zu schützen, dabei wurden sie ebenfalls leicht verletzt. Im Verlauf von Fahndungsmaßnahmen im Umfeld konnten fünf männliche Jugendliche (13-17 Jahre) aus Bottrop als Tatverdächtige festgestellt werden. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht.

