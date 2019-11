Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Überfall auf 20-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend, um 21:00 Uhr, hielten fünf unbekannte Täter mit einem Auto auf der Dorstener Straße neben einem 20-jährigen Fußgänger aus Haltern am See. Die Unbekannten schlugen und traten auf den Mann ein, anschließend entwendeten sie seine Geldbörse. Bei dem Überfall wurde außerdem das Handy beschädigt. Der 20-Jährige lief zunächst noch nach Hause. Von hier aus wurde er, aufgrund von schweren Verletzungen, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Täter konnten nicht beschrieben werden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

