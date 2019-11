Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter Straßenraub

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 18-Jähriger aus Marl in Begleitung von zwei Bekannten von mindestens fünf Männern am Berliner Platz angesprochen. Sie forderten Schmuck und Mobiltelefon von dem 18-Jährigen. Als er sich weigerte die geforderten Gegenstände auszuhändigen schlugen die Täter auf ihn ein. Der Marler und seine Bekannten flüchteten in unbekannte Richtungen. Die Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 25 Jahren alt und ca. 180cm groß sein. Zur weiteren Beschreibung wurden kurze Haare und Bärte genannt. Einer der Tatverdächtigen hatte eine auffällig dünne Statur, er war mit einem blauen Oberteil bekleidet. Ein anderer trug eine weiße Jacke.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

