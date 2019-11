POL-RE: Herten: Feuer in Dachgeschosswohnung

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, wurde ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung am Draaser Weg gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. An dem Gebäude entstand, nach ersten Erkenntnissen, nur ein geringer Schaden. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Menschen wurde nicht verletzt.

