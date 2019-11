Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägerei aus großer Gruppe heraus

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen einer Vor-Abi-Fete in einer Diskothek an der Borghagener Straße entwickelte sich vor dem Gebäude am Samstag, gegen 02:00 Uhr, eine größere Schlägerei aus einer Gruppe von ca. 150 Partygästen heraus. Auch nach Eintreffen der Polizei verletzten sich die Beteiligten weiter gegenseitig. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung wurden Platzverweise gegen die Beteiligten ausgesprochen. Vier Partygäste mussten mit zur Polizeiwache. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Personen verletzt.

