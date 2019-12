Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Unfall im Begegnungsverkehr weitergefahren

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, befuhr eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit ihrem Audi A3 die Landesstraße 385 in Richtung Dielkirchen. In einer Rechtskurve kam auf ihrer Fahrspur kurzzeitig ein anderes Fahrzeug entgegen. Trotz Ausweichens kam es im Begegnungsverkehr zu einem leichten Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. Der entgegenkommende Fahrzeugführer fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Geschädigte wendete noch und fuhr dem anderen Fahrzeug hinterher, konnte dieses jedoch nicht mehr feststellen. An ihrem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt und die Fahrertür verkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Bei diesem dürfte zumindest ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

