Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW rollt fahrerlos gegen Zaun

Lauterecken (ots)

Ohne Fahrer am Steuer rollt ein PKW am Dienstagabend in der Straße "Überlauterecken" gegen einen Mauerpfosten. Die Fahrzeugführerin hatte den Wagen beim Aussteigen nicht gesichert. Als sie sich am PKW festhielt, verletzte sie sich zudem an der Hand. Der noch im Auto sitzende Beifahrer lenkte das rollende Fahrzeug von der Straße gegen den Eisenzaun des dortigen Anwesens.

