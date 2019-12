Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW - Korrektur Tatzeit

Wolfstein (ots)

Ein PKW ist zwischen Samstag und Sonntag in einem Fußgängerdurchgang an der Einmündung Am Ring/Schlossgasse verkratzt worden. In einer ersten Meldung wurde die in Frage kommende Tatzeit zwischen Freitag und Samstag angegeben. Polizei und Geschädigte hoffen auf Hinweise zu dem Verursacher der Sachbeschädigung unter 06382 9110.

