Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: polizeiliche Verkehrskontrollen

Waldmohr Dittweiler (ots)

Am frühen Montagabend, 02.12.2019, kontrollierte die Polizeistreife einen 36jährigen Pkw-Fahrer in Waldmohr. Der Lenker zeigte deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Er-mittlungsverfahren wurde gegen diesen eingeleitet. Ebenfalls ein Ermittlungsverfahren zu erwarten hat ein 34jähriger Pkw Führer, der um ca. 00:25 Uhr in Dittweiler durch die Polizei kontrolliert wurde. Dieser war alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs.

