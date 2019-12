Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalen unterwegs

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, 30.11.2019 ab 18:00 Uhr bis Sonntag, 01.12.2019 bis 12:00 Uhr waren Vandalen in der Homburger Straße / Ecke Im Pfaffental in Schönenberg-Kübelberg un-terwegs. Bislang unbekannte Täter rissen dabei mit Gewalt einen Verkehrsspiegel an der o.a. Einmündung ab. Sollten diesbezüglich sachdienliche Beobachtungen gemacht worden sein, Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg.

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder per

E-Mail unter pwschoenen-berg-kuebelberg@polizei.rlp.de



