POL-ME: Altkleider-Container ausgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus - Monheim am Rhein - 1909172

Am frühen Sonntagmorgen (29. September 2019) hat ein an der Schöneberger Straße in Monheim am Rhein stehender Altkleider-Container gebrannt. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen zur Brandursache von Brandstiftung aus.

Gegen 5:25 Uhr beobachtete ein Zeuge eine dunkel gekleidete Person, welche sich in auffälliger Art und Weise an dem Altkleider-Container gegenüber des Otto-Hahn-Gymnasiums zu schaffen machte. Der Unbekannte öffnete den Container, welcher kurz darauf Feuer fing und ausbrannte. Währenddessen flüchtete der Unbekannte in Richtung Ernst-Reuter-Platz. Eine nähere Beschreibung der Person liegt der Polizei derzeit nicht vor. Der Zeuge informierte anschließend die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Täter aufgenommen und bittet hierbei um Unterstützung durch weitere Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

