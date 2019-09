Polizei Mettmann

POL-ME: Täter überfallen Bar und greifen Mitarbeiterin an: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Ratingen - 1909170

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29. September 2019) haben mindestens zwei Täter eine in einem Mehrfamilienhaus integrierte Bar an der Bechemer Straße in Ratingen überfallen und ausgeraubt. Dabei hat ein Täter eine Mitarbeiterin angegriffen und bedroht, welche gerade in der Gaststätte mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr hatte eine 28-jährige Ratingerin die Bar gesäubert und dabei mit ihrem Handy über die Lautsprecherboxen Musik gehört. Als sie sich in der Küche befand, näherte sich plötzlich von hinten ein Mann: Er riss der Frau an den Haaren und hielt ihr den Mund zu. Er fragte sie nach den Schlüsseln für die Schränke und hielt sie in der Küche fest. Währenddessen brach mindestens ein Komplize die im Schankraum befindlichen Spielautomaten auf und durchwühlte den Raum nach weiteren Wertgegenständen.

Als um kurz nach 2:30 Uhr der Lebensgefährte der Frau auf ihrem Handy anrief, stoppte die Musik. Der Angreifer ließ von der Ratingerin ab und flüchtete gemeinsam mit seinen/m Komplizen. Sie entwendeten eine bislang unbekannte Menge an E-Zigaretten sowie die Tageseinnahmen der Gaststätte. Daraufhin lief die 28-Jährige zur Wohnung ihres Lebensgefährten und berichtete ihm von dem Vorfall. Um kurz vor 3 Uhr meldete dieser den Überfall bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und noch in der Nacht Spuren am Tatort gesichert. Zudem bittet die Kripo um Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat zur angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges an der Gaststätte beobachtet? Bislang ist der Polizei nicht bekannt, wie sich die Täter Zugang in das Mehrfamilienhaus und anschließend in die Gaststätte verschafft haben. Zu dem Mann, welcher die Frau angegriffen hat, liegt die folgende Beschreibung vor:

- war dunkel gekleidet - trug schwarze Handschuhe - hatte sein Gesicht maskiert - sprach mit ausländischem Dialekt - hatte ein Messer in der hinteren Hosentasche

Nähere Beschreibungen liegen der Polizei leider nicht vor. Dennoch erhoffen sich die Beamten durch Zeugenhinweise neue Informationen zum Sachverhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

