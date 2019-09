Polizei Mettmann

POL-ME: Zeugen nach Unfallflucht gesucht (Wülfrath) - 1909169 -

Mettmann (ots)

Am Sonntag, 29.09.19, kam es gegen 13:45 Uhr in Wülfrath am Kreisverkehr Mettmanner Straße/ Flandersbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und der andere Unfallbeteiligte vom Unfallort flüchtete.

Ein 50-jähriger Mann aus Mettmann war zu Fuß auf der Mettmanner Straße aus Richtung Mühlenstraße unterwegs und beabsichtigte, den Fußgängerüberweg vor dem Kreisverkehr in Richtung Flandersbacher Straße zu überqueren. Dabei wurde er von einem schwarzen VW Golf angefahren, so dass er zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Er versuchte, den PKW-Fahrer zum Anhalten zu bewegen, was dieser jedoch nicht zuließ, sondern sich von der Unfallstelle entfernte, ohne mit dem verletzten Fußgänger zu sprechen.

Bei dem flüchtigen Kfz-Führer soll es sich um einen Mann gehandelt haben; seine Identität steht aktuell nicht fest.

Wer sachdienliche Angaben, insbesondere zu den Personalien des beteiligten PKW-Fahrers machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02104-982-6110 melden.

