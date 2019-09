Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall - Velbert - 1909167

Mettmann (ots)

Am Freitag, den 27.09.2019, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Eintrachtstraße in Velbert zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser befuhr auf seinem Krad Suzuki die Eintrachtstraße in Richtung Industriegebiet Röbbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem neben der Fahrbahn befindlichen Schotterbett zu Fall. Dabei wurde er schwer verletzt und mittels Rettungswagen einer Klinik zugeführt, wo er stationär verblieb. Es entstand ein geschätzter Schaden am Krad von 1500,- Euro.

