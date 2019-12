Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 01.12.2019 in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw auf dem Parkplatz am Sportplatz in Altenkirchen. In dieser Zeit hat bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den parkenden Opel des Geschädigten gestreift. Es entstand Sachschaden am Heck des Opels. Der Unfallverursacher ist danach ohne Angaben seiner Beteiligung davongefahren.

