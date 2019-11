Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bei Verkehrsunfall verletzt...

Koblenz (ots)

Am 28.11.2019, kurz vor 07:00 Uhr kam es in der Koblenzer August-Borsing-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Kleinkraftradfahrerin verletzt wurde. Ein 45-jähriger PKW-Fahrer übersah im Einmündungsbereich eine bevorrechtigte 49-jährigen Kleinkraftradfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Fahrerin verletzte sich derart, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

