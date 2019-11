Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Audi A6 Avant in der Schützenstraße aufgebrochen

Koblenz (ots)

Einen hohen Schaden richtete ein Autoknacker am gestrigen Mittwoch, 27.11.2019 zwischen 14.30 Uhr und 0.00 Uhr in Koblenz an. Dieser schlug die Heckscheibe des Fahrzeugs ein, öffnete den Kofferraumdeckel und stahl eine Geldbörse mit mehreren einhundert Euro sowie eine Musikanlage samt Lichttechnik. Der Audi war dort in Höhe des Anwesens Nr. 80 geparkt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 4000.- Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

