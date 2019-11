Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbruch in Kiosk - Zigaretten geklaut

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 27.11.2019, wurde in einen Kiosk in der Koblenzer Straße 68 eingebrochen. Unbekannte Täter drückten das Schutzgitter vor einem Fenster auseinander und schlugen anschließend die Scheibe ein. Durch das beschädigte Fenster gelangten sie in den Verkaufsraum, aus dem eine größere Menge Zigaretten gestohlen wurde. Eine genaue Schadensauflistung liegt derzeit noch nicht vor. Als Tatzeit dürfte 02.30 Uhr in Betracht kommen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

