Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Golfkart auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende, 22.11 - 25.11.2019, wurde auf dem Festungsplateau ein weißes Golfkart gestohlen. Dieses zweisitzige Elektrofahrzeug war dort im Bereich des Restaurants an einer Ladesta-tion angeschlossen. Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug der Marke Divaco aus dem Jahr 2013, hat neue graue Sitzbänke und einen Wert in hohem vierstelligen Bereich. Dieses wurde samt Ladegerät, einem mobilen Spannungsumwandler und Anschlusskabel gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell