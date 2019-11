Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndungsrücknahme - Vermisster aus Köln-Klettenberg tot aufgefunden

Koblenz (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung vom 22. November 2019: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4446671 Der seit Mittwochnachmittag (20. November) vermisste Philipp Hans M. (38) aus Köln-Klettenberg ist tot in einem Waldstück nahe seines Wohnortes aufgefunden worden. Eine Passantin entdeckte den Leichnam am Samstagnachmittag (23. November) und rief die Polizei. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. (cr) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring 2-6 51103 Köln Telefon: 0221/229 5555 e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

